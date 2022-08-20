وزيرة التخطيط: الدولة تولى أهمية لدور المجتمع المدنى والقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن العمل على الخطة الاستثمارية يقع ضمن الجهود الأساسية للوزارة، والتى يتم إعدادها بشكل تشاركى، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص.





جاء ذلك خلال استقبال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدفعة الثانية من البرنامج الصيفى لتدريب طلاب الجامعات فى نسخته الخامسة 2022، والتى تعقده الوزارة سنويًا.

واستعرضت الوزيرة - فى فيديو لها تم عرضه خلال حفل الاستقبال - مهام عمل الوزارة والملفات والمشروعات المنوطة بها، وكذلك الجهات التابعة لها، كما تطرقت إلى الخطة الاستثمارية للدولة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت إلى مشروع "رواد 2030" كأحد المشروعات التى تقوم بها الوزارة لدعم الشباب وتدريبهم على ريادة الأعمال، لافتة إلى مبادرة المليون الريادى والتى تهدف إلى تدريب مليون من الشباب على ريادة الأعمال قبل عام 2030، فضلًا عن حملة ابدأ مستقبلك، متطرقة كذلك إلى دور المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبى للوزارة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبه، شدد مستشار الوزيرة لشئون الموارد البشرية طبيعة التدريب طارق عبد الخالق، على حرص الوزارة على عقد التدريب الصيفى للعام الخامس على التوالى، إيمانًا منها بقدرات الشباب.

وأوضح أن البرنامج بدأ عام 2018، وتقدم له حينها 49 طالبا، فى حين ارتفع عدد المتقدمين خلال عام 2019 إلى 79 طالبا، لينخفض فى عام 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، متابعًا أن عدد المتقدمين عاود الارتفاع فى 2021، ليبلغ 51 طالبا، ثم ارتفع فى العام الحالى ليصل إلى 67 طالبا.

واستعرض فريق عمل وحدة الموارد البشرية، الهيكل الداخلى للوزارة والوحدات الداخلية لها، ليتم توزيع الطلاب بعدها على الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة دراستهم.