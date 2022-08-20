تعيين السفير محمد إدريس عضوا لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام

جدة - نرمين السيد - أصدر سكرتير عام الأمم المتحدة قرارا بتعيين السفير محمد إدريس، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة بنيويورك، كعضو للمجموعة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة عامين.





ويأتى اختيار السفير إدريس تكليلا لجهوده أثناء رئاسة مصر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام العام الماضى، وتأكيدًا لريادة مصر فى تعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ إنشائه عام 2005، حيث إنه وفقًا لقرار الجمعية العامة المنشئ لصندوق بناء السلام، يقوم سكرتير عام الأمم المتحدة باختيار وتعيين 10 أعضاء للمجموعة الاستشارية من مرشحى الدول الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة المطلوبة فى مجال بناء السلام.

ويتولى أعضاء اللجنة الاستشارية دورا مهمًا فى تقديم المشورة لسكرتير عام الأمم المتحدة حول برامج، وأنشطة صندوق بناء السلام وفقا للطلبات التى تقدمها الدول الأعضاء، كما يشرف على تنفيذ برامج الصندوق، التى يوجد جزء كبير منها فى القارة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الرابعة التى يتولى فيها مصرى عضوية اللجنة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، ممثلا للدول الإفريقية، وهو ما يدلل على مكانة مصر الرائدة فى دعم جهود بناء السلام على المستوين الأممى والإفريقى.