وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الطبية لمصابى حريق كارفور

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات المتواجدة فى المحيط الجغرافى للحريق فى منطقة محرم بيك. وأفاد عبدالغفار أنه فور الإبلاغ عن الحريق تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى سيارة إمداد طبى، موضحا أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية بموقع الحادث.

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