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عاجل- الهجرة توجه رسالة مهمة إلى أسرة الطالبة المصرية المختفية فى ألمانيا

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مينا أشرف 2022-08-20 18:13 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم الوصول للطالبة المصرية التى تواترت أنباء عن اختفائها فى العاصمة الألمانية برلين بمواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن الفتاة حاليًا قيد العرض الطبى للاطمئنان على صحتها وتقوم السفارة المصرية ببرلين بمتابعة الموقف.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة، رصدت ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن اختفاء إحدى الطالبات المصريات بالعاصمة الألمانية برلين.

وتواصلت وزيرة الهجرة، مع خالد جلال، السفير المصرى فى ألمانيا، وعلاء ثابت ممثل الجالية المصرية بألمانيا، لمتابعة الإجراءات والجهود التى يتم اتخاذها للوصول للطالبة المصرية والاطمئنان عليها.

وقامت السفارة بالتواصل مع الشرطة الألمانية لطلب الوصول إلى الطالبة المصرية، والاطمئنان على مكان تواجدها وسلامتها، وفور توفر معلومات تم التوضيح لطمأنة الأسرة.

وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن وزارة الهجرة لا تدخر جهدا فى متابعة شؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتلبية احتياجات ورعاية المصريين بالخارج، مؤكدة على تضافر الجهود الرسمية والشعبية فى إطار من التكامل والتنسيق المستمر بين جميع أجهزة الدولة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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