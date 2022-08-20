محافظ المنيا يدشن مبادرة زراعة الأشجار بميادين وشوارع المحافظة

جدة - نرمين السيد - دشن محافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم السبت، أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير بزراعة عدد من الأشجار بإحدى الميادين بحى جنوب المدينة، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير.





يأتى هذا بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" وتستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل، وفى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية فى ملف المناخ. وقال المحافظ - بحسب بيان - إن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة، وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة. وشدد على تسخير كافة الإمكانيات لدعم المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، ولفت المحافظ الى أن المبادرة التى تم إطلاقها بجميع المحافظات، تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. ووجه المحافظ، رئيس المدينة والقائمين على تنفيذ الأعمال بزراعة الأشجار بالتوازى بباقى الميادين الرئيسية والفرعية داخل المحافظة.

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