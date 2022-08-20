البابا تواضروس يستقبل مشاركين بالبرنامج التدريبى لأكاديمية شباب المتوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم السبت، مجموعة من الشباب المشاركين فى البرنامج التدريبى لأكاديمية شباب المتوسط، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمنعقد فى الإسكندرية.





وينتمى شبان وشابات الأكاديمية، البالغ عددهم 120، للدول المطلة على البحر الأبيض فى إفريقيا وآسيا وأوروبا، ويستمر برنامجهم التدريبى لمدة خمسة أيام.

وألقى قداسة البابا تواضروس كلمة خلال اللقاء رحب خلالها بهم فى مصر، ثم تحدث عن الحضارة المصرية العريقة، وعن تميز مصر بأنها البلد الوحيدة التى زارتها العائلة المقدسة، وعن مسار العائلة المقدسة الذى توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا.

كما تناول حديث قداسة البابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى لها تاريخ كبير وبصمات واضحة، مشيرا إلى أنها تتميز بثلاثية مهمة، وهى: "التعليم اللاهوتى والاستشهاد والرهبنة"، كما شرح الترتيب الهرمى للكنيسة الذى يتكون من الأب البطريرك والأسقف والكاهن والشماس.

واستمع قداسته إلى أسئلة واستفسارات الشباب عن الكنيسة ودورها فى العمل المجتمعى فى مصر، ومشاركاتها فى دعم قضايا البيئة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأسئلة.

وحضر اللقاء نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، الذى اصطحب الشباب فى جولة داخل مقر الكلية الإكليريكية، حيث تعرفوا على نظام الدراسة بها والبرامج التى تقدمها.

وتعد هذه هى النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط، وهى تسعى لدعم الحوار بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وزيادة الوعى بالتحديات التى تواجه دول البحر الأبيض المتوسط، مثل: ​​"البطالة، أزمة المناخ، الهجرة، عدم المساواة بين الجنسين" وبناء قدرات الشباب فى مواجهة تلك التحديات.