الإسكندرية.. تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء وتكثيف الحملات على المنشآت العامة

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية، بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى أعمال سرقة للتيار الكهربائى.





ووجه "الشريف"، فى تصريح اليوم السبت، بضرورة التنسيق مع المولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء.

وفى هذا الصدد، أجرى حى العجمى أعمال ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50٪؜، حيث تم تشغيل عامود وفصل عامود إضاءة بشارع البيطاش الرئيسى، وتستمر أعمال الخطة يوميًا بالتنسيق مع قطاع الأعمال الخارجية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

كما نفذ حى المنتزة أعمال ترشيد الإنارة العامة بشوارع الملك حفنى ومنطقة أبو قير وطريق الكورنيش، مع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بديوان عام الحى طوال ساعات العمل الرسمية، و الالتزام التام بتخفيف الإنارة عقب انتهاء ساعات العمل، وفقا لطبيعة العمل.

وواصل حى وسط أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50٪؜، إذ تم فصل 10 أعمدة بطريق الكورنيش بالمنطقة من الشهداء حتى محطة الرمل.

وكثف حى شرق أعمال ترشيد وتخفيض استهلاك الكهرباء حيث تم المرور على المحلات والمولات بمنطقة سيدى جابر، وسموحة ، وجرين بلازا، وتوقيع العقوبات اللازمة على 7 محال مخالفة وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية على المخالفين وتم التنبيه على المحال والمطاعم والورش والمولات والأندية ومراكز الشباب ودور العبادة الواقعة بنطاق الحى بضرورة ترشيد الكهرباء.

وقام حى العامرية بأعمال ترشيد استهلاك الإضاءة العامة بالشوارع والميادين والطرق،؜ كما تم تكثيف الحملات على الأسواق وقطع كافة مصادر الكهرباء غير المرخصة بالشوارع والمحال والأسواق العشوائية والتى من شأنها الإضرار بالطاقة الكهربائية.

وشهد حى العامرية أول أعمال ترشيد الإستهلاك بأعمدة الإنارة بالشوارع حيث تم ترشيد الاستهلاك فى 185 عامود إنارة مطفأ بمنطقة عبد القادر، و365 عامود إنارة مطفأ بمنطقة العامرية البلد و355 عامود بمنطقة مرغم و233 عامود بنقطة النهضة.