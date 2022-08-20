جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائى عن لوحة توزيع بيلا الجديدة التابعة لمنطقة هندسة بيلا، يوم الإثنين المقبل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفه قطاع الكهرباء.





وأوضح القطاع - فى بيان اليوم السبت - أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى والتى يتم فصل الكهرباء عنها هى: "محطة مياه إبشان - العلامية توابعها - إبشان وتوابعها - أبو بدوى وتوابعها - الحوة وتوابعها - رافع مياه حاذق - رافع مياه العرب - منطقة التأمين الصحى والنيابة الإدارية والإدارة البيطرية بمدينة بيلا". وأكد القطاع إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربى فى الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين، ويهيب بالمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببيلا لمدة 5 ساعات للصيانة الإثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.