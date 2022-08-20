محافظ قنا: الكشف على 3801 مواطن بالمجان ضمن قافلة طبية موسعة

جدة - نرمين السيد - صرح محافظ قنا أشرف الداودى، بأن القافلة الطبية الموسعة، التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة طنطا ومديرية الشئون الصحية بقنا، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 3801 مواطن من الفئات الأولى بالرعاية بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادى.





وأوضح المحافظ أن القافلة ضمت 14 تخصصا طبيا ( العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأمراض النفسية والعصبية)، حيث تم الكشف على 590 حالة مرضية خلال اليوم الأول بمستشفى قنا العام، وتم الكشف على 1560 مواطنا من أهالى قرية أبو دياب غرب وتوابعها، كما تم الكشف على 1651 مواطنا بمركز نجع حمادى والقرى التابعة له.

وأشار إلى أن القافلة تقدم منظومة خدمات طبية متكاملة، حيث تم توقيع الكشف على المرضى وتسليمهم الأدوية اللازمة، وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية مع إجرائها تحت إشراف أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا، مؤكدا أن المحافظة كانت حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية فى مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن القافلة قامت بإجراء 61 عملية للحالات المرضية التى تستدعى تدخلات جراحية أو بالمنظار، منها ( 41 قسطرة قلب، 9 جراحات عامة، 5 حالات نساء، 4 حالات أنف وأذن وحنجرة، 2 منظار كلى)، مشيرا إلى أن جميع العمليات تم إجراؤها بمستشفى قنا العام بالمجان، تيسيرا على الفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدا على حرص الدولة على وصول كافة الخدمات الطبية للمواطنين غير القادرين.