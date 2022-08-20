إنشاء جامعة عين شمس الأهلية.. تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، وجه المجلس خالص التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على التعاون معه للاستمرار فى جهود تحقيق التطور المنشود فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

ووجه المجلس الشكر للوزير السابق على جهوده المُثمرة فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة الماضية، وقدموا التهنئة له لتوليه مهام وزارة الصحة والسكان، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وأهداه المجلس درعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات.

وقدم وزير الصحة والسكان، التهنئة للدكتور أيمن عاشور لحصوله على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كما قدم الشكر والتقدير لقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفريق العمل المُعاون بالوزارة، والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات على تعاونهم المُثمر معه طوال فترة خمس سنوات ونصف، لدورهم المُتميز فى دعم تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

ووجه المجلس الشكر لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما قدم المجلس الشُكر للدكتور مصطفى عبدالنبى عبدالرحمن، الذى تنتهى ولايته فى رئاسة جامعة المنيا، بنهاية شهر أغسطس الجارى، وأشادوا بجهوده المُثمرة فى تطوير المنظومة التعليمية بجامعة المنيا.

وفى كلمته، أوضح الوزير ملامح الخطة التنفيذية لعمل الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تشمل الاهتمام بملف إتاحة فرص التعليم العالى المرتبطة باحتياجات سوق العمل، واهتمام الجامعات المصرية بعقد شراكات دولية مع جامعات دولية مرموقة، والاهتمام بالبرامج الدراسية البينية، وإضافة برامج دراسية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وكذلك تقدم الجامعات فى التصنيفات الدولية، والاستمرار فى جهود تطوير المستشفيات الجامعية، والاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والاهتمام بملف التحول الرقمى للجامعات ، والاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية بما يدعم قوة مصر الناعمة فى مجال التعليم العالى.

ووجه الوزير باستمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المُجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والعمل على بناء القدرات وبذل مزيد من الجهود فى كافة المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وكذلك زيادة جهود الجامعات فى محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه الوزير بتعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، وكذلك دعم أصحاب المواهب المختلفة واكتشافهم فى المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم، وتوعيتهم بمخاطر الأفكار غير السوية والمُتطرفة، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التى تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم والأفكار التى تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصرى.

كما وجه الوزير باستمرار الجامعات فى ربط الخطط البحثية للجامعات بالتحديات التى تواجه كل إقليم تنتمى إليه الجامعة جغرافيًا، وذلك فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، للمُساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة للدولة، وكذلك ربط منظومة البحث العلمى بالتعليم والصناعة، والمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى كل المجالات.

ووجه الوزير الشكر لرؤساء الجامعات لدورهم الفاعل فى تيسير إجراءات التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية بالمراحل المختلفة، من خلال فتح معامل الحاسب الآلى أمام الطلاب، وتقديم الدعم الفنى اللازم لهم أثناء اختيار رغباتهم.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من جانب القطاعات المسئولة عن إجراء اختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات بإشراف الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، وإدارات الجامعات والكليات؛ ومتابعتهم الدورية لاختبارات القدرات بالكليات التى يُشترط اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بها وذلك لطلاب الثانوية العامة، موجهًا باستمرار تلك الجهود خلال اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) التى ستُعقد خلال الفترة القادمة.

وقدم الوزير الشكر لمسؤولى مكتب التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد برئاسة الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، لجهودهم المثمرة فى إنهاء المرحلة الأولى للتنسيق بنجاح. مع استمرار جهودهم لإنجاح باقى مراحل التنسيق لكافة الشهادات.

كما قدم الوزير الشكر للمركز الإعلامى للوزارة برئاسة د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، لدوره الفاعل فى تقديم حملات توعية تُرشد الطلاب لآليات التنسيق الإلكترونى الصحيحة بمختلف الوسائل (البيانات الصحفية – مرشد سؤال وجواب - الانفوجراف – الفيديوجراف -الفيديوهات) وغيرها من الوسائل التى تُساهم فى زيادة توعوية الطلاب، وتعريفهم بكيفية تسجيل الرغبات وشروط الالتحاق بالكليات المختلفة، وكذلك نشر قوائم مؤسسات التعليم المُعتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على موقع الوزارة الإلكترونى وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية.

ووجه الوزير بضرورة استمرار جاهزية معامل الحاسب الآلى بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب الناجحين طوال فترة التنسيق الإلكترونى، وتقديم الدعم الفنى للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال مراحل التنسيق المُختلفة.

كما وجه الوزير أيضًا باستمرار جهود مكتب التنسيق والجامعات والمركز الإعلامى للوزارة؛ لتقديم كافة التيسيرات لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والفنية، لاستكمال مراحل التنسيق القادمة.

كما وجه الوزير بأهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمبانى والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية.

قدم د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمُنسق العلمى لمؤتمر المناخ مُتعدد الأطراف الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، عرضًا تقديميًا حول خطة الوزارة لمجابهة التغيرات المناخية، وتشمل الانتهاء من مُقرر تعليمى لكل طلاب الجامعات المصرية عن التغيرات المناخية، وإطلاق الوزارة مبادرة التمويل الأخضر للبحوث والتطوير والابتكار لدعم مشروعات تطبيقية تُساهم فى حل المشاكل البيئية وصون الطبيعة والطاقة النظيفة وتدوير المخلفات وغيرها، كما استعرض الشراكات الجارية بين الوزارة ومختلف دول العالم واتحاد الجامعات الإفريقية واتحاد الجامعات العربية، ووجه الوزير بسرعة تنظيم مؤتمر تستضيفه جامعة السويس لاستعراض جهود ومشروعات الجامعات المصرية فى هذا المجال، تمهيدًا لاختيار أفضل المشروعات الخضراء المُبتكرة للمشاركة فى المؤتمر.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، حول الاستمرار فى تطوير منظومة الشهادات الجامعية المؤمنة وتوحيدها على مستوى كافة الجامعات، وذلك بإصدار الشهادات المؤمنة لخريجى الجامعات المصرية من المُجمع الصناعى للشهادات الثبوتية، مشيرًا إلى أنه تمت طباعة أكثر من 740 ألف شهادة من 18 جامعة حكومية خلال الفترة الماضية.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس استعرض تقريرًا حول الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التى تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتابعة للجان قطاعى (الطب – الطب البيطرى)، ووجه المجلس باستكمال كافة الإمكانيات المادية والبشرية قبل بدء العام الدراسى 2022/2023 بكافة هذه الكليات وغيرها؛ لضمان استمرار كفاءة وجودة العملية التعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على دعم مبادرة "أشبال مصر الرقمية" التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال السماح باستخدام معامل الاختبارات الإلكترونية المُنتشرة فى جميع الجامعات الحكومية؛ لإجراء اختبارات القبول للطلاب المُتقدمين، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الجامعات الحكومية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على قيام الجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى الترويج لمهرجان "إبداع" للموسم الحادى عشر على التوالى، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة؛ والذى يُشارك فيه العديد من الطلاب فى 23 مجالًا ثقافيًا وعلميًا وفنيًا وأدبيًا، وذلك فى إطار تدعيم الأنشطة الطلابية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المجلس وجه بتنظيم الجامعات زيارات ميدانية لطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى للجهات المُتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم وتنفيذ أفكارهم وتطبيقاتهم فى مختلف المجالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة 2030 التى تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمى فى مجال التكنولوجيا وتطوير الحلول لكافة التحديات المُستقبلية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على اعتماد الصيغة النهائية للائحة أخلاقيات البحث العلمى فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون، والمُقدمة من المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق من حيث المبدأ على تقديم كليات التجارة بالجامعات الحكومية لعدد من المنح للحصول على الماجستير المهنى للعاملين بالقطاع العام والذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة عين شمس على إنشاء جامعة عين شمس الأهلية، ووجه المجلس باستكمال الإجراءات المطلوبة، والتنسيق مع مجلس الجامعات الأهلية فى هذا الشأن.

وأحيط المجلس علمًا بالقرارات الوزارية الصادرة ببدء الدراسة بكلية الطب البيطرى جامعة عين شمس وكلية الصيدلة جامعة الوادى الجديد، اعتبارًا من العام الجامعي