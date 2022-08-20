محافظ الغربية يشدد على ضرورة إزالة التعديات على أملاك الدولة فى المهد

وشدد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم السبت، على التنفيذ الصارم لقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء بكافة المبانى والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن أو فى جزء منها، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها، مع تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، فضلا عن تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية الخاص بمواعيد غلق المحال والمقاهى والمولات.
كما شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعاون مع مديرية الرى فى تطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير بشكل دورى، كما وجه رؤساء المدن بالرد الفورى والسريع على منظومة الشكاوى ومنظومة المتغيرات المكانية.
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