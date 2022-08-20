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القوى العاملة: تحصيل 52 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 04:25 مساءً - قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش أرملة وأبناء المواطن المتوفى ، بإجمالي 2717 دولارًا أى ما يعادل 52 ألفا و77 جنيها مصرياً تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة معاش ورثة المواطن المتوفى "ياسر.م.ع.م" ، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

وقال الملحق طلعت رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتتويجا لهذا الجهد تم تم تحويل مستحقات الورثة أرملة وأبناء المواطن المتوفــى ، علـى معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بإجمالي 217 دولار شهريا ، ما يعادل 4 آلاف و 77 جنيها مصرياً شهريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحـدة بإجمالي 2500 دولار، أي ما يعادل 48 ألف جنيـه تقريبا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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