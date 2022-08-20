القوى العاملة: تحصيل 52 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 04:25 مساءً - قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش أرملة وأبناء المواطن المتوفى ، بإجمالي 2717 دولارًا أى ما يعادل 52 ألفا و77 جنيها مصرياً تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة معاش ورثة المواطن المتوفى "ياسر.م.ع.م" ، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

وقال الملحق طلعت رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتتويجا لهذا الجهد تم تم تحويل مستحقات الورثة أرملة وأبناء المواطن المتوفــى ، علـى معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بإجمالي 217 دولار شهريا ، ما يعادل 4 آلاف و 77 جنيها مصرياً شهريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحـدة بإجمالي 2500 دولار، أي ما يعادل 48 ألف جنيـه تقريبا.