لطلاب المرحلة الثانية.. نصائح قبل التقديم فى تنسيق الجامعات 2022 (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ونصحت الوزارة بترتيب الرغبات قبل التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى، حيث يمكن ذلك الطالب من الالتحاق بالكلية التى يرغب فيها.
وشددت على ضرورة عدم منح الرقم السرى لأى شخص حتى لا يعدل الرغبات، مع عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية والتسجيل عبر موقع التنسيق.
ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية حتى الإثنين 22 أغسطس وتستقبل نحو 269 ألف طالب.
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