وزير النقل يجرى زيارة للمشروع المتكامل للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة ”ترجمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 03:28 مساءً - 1. دراسة فورية لتسيير أتوبيس ترددي من عدد من محطات المترو والميادين العامة في المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة

2. ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بالأتوبيسات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

3. ربط محطة نقل الركاب بالترجمان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خطوط أتوبيسات حديثة

4.. لن يسمح بأي تقصير أو تهاون و شعار المرحلة القادمة هو الانضباط التام لتصبح كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في طليعة الشركات الناحجة بالدولة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل زيارة تفقدية اليوم للمشروع المتكامل للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، وحيث يشتمل المشروع على محطة نقل الركاب والمول التجاري وجراجات للسيارات بمنطقة الترجمان وكان في إستقبال الفريق مهندس وزير النقل رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري لواء أ.ح / عبد المطلب خضر وكذلك مجلس إدارة شركة ترجمان جروب

وتفقد وزير النقل محطة نقل الركاب المقامة على مساحة 17968م٢ والمجهزة بعدد 60 حارة تحميل وعدد 10حارات انتظار والتي تشمل أيضا 4 مصاعد كهربائية و3 صالات انتظار مكيفة لخدمة المسافرين عبر شركات النقل البري المختلفة مثل شركات (شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط ) التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل وكذلك شركات القطاع الخاص للنقل البري واطلع الوزير على موقف الاستغلال الاستثماري لتلك الحارات حيث تم تأجير 44 حارة وجاري تسويق 16 حارة لعدد من شركات النقل البري واكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التسويق لتلك الحارات لزيادة موارد الشركة مشددا خلال تفقده عدد من اتوبيسات شرق ووسط الدلتا التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري واتوبيسات السوبر جيت التابعة لوزارة النقل على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة ونظافة الاتوبيسات وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

والتطوير الدائم للاسطول بإضافة عدد من الحافلات الحديثة كما وجه الوزير بدراسة تسيير أتوبيس ترددي من عدد من محطات المترو والميادين العامة في المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة وكذلك ضرورة ربط محطة نقل الركاب بالترجمان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خطوط اتوبيسات حديثة وكذلك المحافظة على الشكل الجمالي للاكشاك الموجودة بمحطة الركاب

بعدها توجه الوزير لتفقد المول التجاري والذي يشمل 284 محل مقامة على مساحة 2301م٢ والتي تتكون من أرضي وميزانين وعدد 3 أدوار متكررة وحيث تم تأجير عدد 234 محل وجاري تسويق عدد 50 محل ووجه وزير النقل بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات التجارية لتلبية كافة احتياجات جمهور الركاب والقاطنين بالمنطقة ولزيادة عوائد الشركة مشيرا الى ضرورة دعم المول بماكينات صرافة لمختلف أنواع البنوك بالإضافة إلى مكتب للبريد المصري ومكتب للشهر العقاري لخدمة المواطنين مع مراعاة توزيع تلك ماكينات ATM الخاصة بالبنوك في أماكن تسهل من وصول الجمهور إليها مع المحافظة على الشكل الجماعي لكافة المحلات كما اكد الوزير على ضرورة الصيانة الدورية لكافة شبكات المياة والكهرباء والحريق والصرف والتكييف والسلالم والمصاعد الكهربائية كما وجه الوزير باستمرار التنسيق مع محافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية لسرعة التغلب على التحديات والمصاعب المتواجدة حاليا

كما استعرض رئيس الشركة خطة التطوير التي يتم تنفيذها للمول التجاري من الخارج والداخل وتطور الإيرادات بالشركة وتفقد وزير النقل جراجات السيارات والتي تقع بإمتداد وجوانب واعلى محطة نقل للركاب والمقامة على مساحة 53280.32م٢ بسعة 2269 سيارة

واكد الوزير خلال اجتماعه برئيس وقيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الترجمان جروب أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود من كافة العاملين بالشركة وكافة شركات القابضة للنقل البحري والبري لاحداث نقلة نوعية كبيرة في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة بما يخدم المواطن المصرى وضرورة العمل على مدار الساعة والانضباط التام وأداء كل فرد للمهام المكلف بها والتحديث المستمر لكافة الخدمات وانه لن يسمح بأي تقصير او تهاون وأن شعار المرحلة القادمة هو الانضباط التام لتصبح كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في طليعة الشركات الناحجة بالدولة