وزير النقل يتفقد مستشفى المركز الطبى لسكك حديد مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 03:28 مساءً - 1. المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة

2. حريصون على تقديم خدمات طبية مميزة للعاملين بكافة الهيئات والشركاتها التابعة للوزارة

وكافة المترددين على المستشفى

3. المستشفى تستقبل المواطنين من خارج العاملين بوزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، زيارة تفقدية لمستشفى المركز الطبى لسكك حديد مصر (القاهرة ) وحيث كان في استقباله لواء دكتور / عاطف امام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي وقيادات المستشفى و تفقد الوزير الأقسام المختلفة مثل قسم الرعاية المركز والذي يشغل درو كامل من المستشفى مثل ( رعاية القلب / رعاية باطنة عامة / رعاية متوسطة / الرعاية الحرجة / رعاية جراحة القلب والصدر / رعاية القلب ) ثم تفقد بعد ذلك أقسام (الاشعة / والجراحة حيث تقوم المستشفى حالياً باجراء كافة عمليات الجراحة مثل جراحات القلب والصدر والمناظير والمخ والاعصاب / القسطرة القلبية والتي تعمل على مدار 24 ساعة (تشخيصية / علاجية) وقام الوزير خلال جولته بقسم الجراحة بتقديم تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى مؤكدا أن على حرص الوزارة على تقديم اعلى مستويات الرعاية الطبية لكافة العاملين بالسكة الحديد وكافة هيئات وشركات وزارة النقل

وكذلك تقديمها لكافة المترددين على المستشفى

ثم توجه وزير النقل الى زيارة المعامل المركزية بالمستشفي والتي تم تدعيمها باحدث الأجهزة لضمان دقة كافة أنواع التحاليل التي يتم اجراؤها بالمستشفي

واستعرض الوزير مع قيادات المستشفى حجم التعاقدات التي قامت بها المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او التعاقدات التي ابرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام او خاص وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم اعلي مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ماتم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية كما تم زياده عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزه و انشاء رعايه متوسطه بجوار الرعايه المركزه للباطنه و رعايه القلب وانشاء رعايه لجراحه القلب و الصدر .وانشاء و تجهيز معمل للنوم لدراسه الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعه عمل أبناء الهيئه كما تم تطوير و تجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفه عدد الأجهزه التي تشمل كافه التحاليل دون الأحتياج إلي تحويل الحالات خارجياً و إمداده بمنظومه مميكنه بالكامل LDM دون تدخل العنصر اليدوي وكذلك تفعيل دور الجوده و مكافحه العدوي ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد و متطور وتفعيل دور الجمعيه العلميه بالمستشفي و عمل يوم علمي أسبوعي و لمده ساعه لألقاء الأبحاث و المحاضرات و كل ما هو جديد في الطب

مضيفا أن المركز اصبح احد المراكز الطبيه العلميه المتقدمه و هو يقوم بتدريب أطباء الزماله المصريه و اعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلميه المتميزه و بعض الجامعات تقدمت لأتخاذه مركزا لتدريب طلبه الأمتياز للتدريب فيه مضيفا انه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، و التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة و أن المستشفى الى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى

وأشار الوزير خلال زيارته الى إن المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لافتا الى إن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها مشيرا الى أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبوزعبل وتجهيزها يجسد تطور للخدمات الطبية وسرعة التعامل بالإضافة إلي إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو وكذلك تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل في الصعيد وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم كما يتم تطوير مستشفى طنطا للسكك الحديدية وكافة العيادات الطبية التابعة لمستشفى السكة الحديد بالمحافظات المختلفة لخدمة العاملين بوزارة النقل في مختلف المحافظات لافتا الى ان الوزارة تهدف دائما لتقديم خدمة طبية تليق بالعاملين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري الذي يعتبر محورا رئيسيا في نجاح المنظومة واحد اهم عوامل التطوير الشامل للسكك الحديدية ولفت وزير النقل الى ان كافة العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر في ظل وجود اطقم طبية على اعلى مستوى، وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية، وفي ظل تسابق الجميع على اداء مهام وظيفته بكل انضباط مشيرا الدعم الكامل لتطوير كافة قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة، ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري.