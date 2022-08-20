مصر تعرب عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 03:28 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم 20 أغسطس الجاري، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء.

وتعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوي الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما تؤكد مصر على تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مؤكدةً رفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.