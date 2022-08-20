جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوى مدير عام الإدارة العامة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع البحرى من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى والأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





بناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع البحرى وإدارة جمرك نويبع مفادها اعتزام المدعو "ف. س . م" أردنى الجنسية تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى أكثر من المسموح بها قانونا داخل الشاحنة قيادته رقم 60/51260 حال سفره والمحمل عليها مشمول شهادة الصادر رقم 2816 لصنف مجمدات مصدرة للأردن عن طريق ميناء نويبع البحرى. وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد محمود الجميعى مدير مجمع الوارد من حرم عبدالمقصود مدير إدارة مجمع الصادر ومحمود العسراوى مأمور الحركة بالصادر ومحمد حجازى مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركى ومحمد الأهل مأمور الأمن الجمركى وجمال مختار مراجع الأمن الجمركى و أحمد فيصل بالمكتب الفنى لمدير عام جمارك نويبع لتفتيش السيارة بالاشتراك مع إدارة مباحث ميناء نويبع فتبين وجود 2 مليون جنيه مصرى و50 ألف يورو مخبأة بتابلوه السيارة داخل كابينة السائق. قرر حمدى الشعراوى مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 10 لسنة 2022 وحرره محمود بسيونى ومحمود صالح بالشؤون القانونية. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس المصلحة المنطقة الشرقية بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحباط تهريب 2 مليون جنيه مصرى و50 ألف يورو بميناء نوبيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.