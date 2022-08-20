عاجل- السيسى يوجه بتوفير عناصر النجاح لمشروع «مستقبل مصر»

جدة - نرمين السيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" فى إطار "الدلتا الجديدة"، فضلاً عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، خصوصا فى إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وصعيد مصر".

ووجه الرئيس بالاستمرار فى توفير كل عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازى مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسى لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لمشروع استصلاح الأراضى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، بما فيها الأعمال الجارية فى البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية فى قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربى جنوب الفيوم.

وتم كذلك عرض الموقف التنفيذى الخاص باستصلاح الأراضى الزراعية فى منطقة شرق العوينات، حيث وجه الرئيس بتدقيق الدراسات فى منطقة شرق العوينات نظراً لطبيعتها الجغرافية، ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التى يمكن زراعتها فى المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل.