5 حالات غش فى أول أيام امتحانات الدور الثانى بالثانوية

جدة - نرمين السيد - وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، خلال الفترة الأولى الامتحان فى مادة اللغة العربية بإجمالى 20 ألفا و850 طالبا وطالبة، أمام 300 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وخلال الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان فى مادة التربية الدينية بعدد 860 طالبا وطالبة.

وبحسب بيان صحفى، أدى طالبان من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة مقايس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) خلال الفترة الأولى، وطالبان أديا امتحان التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

وحرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن غدا الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية امتحان الدور الثانى فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالى 19533 طالبا وطالبة، والتربية الوطنية بإجمالى 1122 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، وطالبان امتحان مادة التربية الوطنية.