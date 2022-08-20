موعد إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال طنطاوى، إنه تم توجيه القائمين على إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب الجدد مع الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، إن إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الجامعة سيتم بمقر كلية الطب البشرى لطلاب مركزى الخارجة وباريس والطلاب المرشحين لكليات الجامعة من المحافظات الأخرى، وسيتم بمقر مكتب الجامعة بمدينة موط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، وذلك حرصاً على راحة الطلاب وأولياء أمورهم من تكبد مشاق السفر والانتقال.

وأضاف أنه وفقا للجدول الذى أعلنته الجامعة ، تم تحديد يوم الأحد 4 سبتمبر المقبل لإجراء الكشف الطبى لطلاب كلية التربية، ويوم الاثنين 5 سبتمبر لطلاب كليتى الآداب والصيدلة ، ويوم الثلاثاء 6 سبتمبر لطلاب كليتى العلوم والتربية الرياضية، ويوم الأربعاء 7 سبتمبر لطلاب كليات الطب البشرى والطب البيطرى والزراعة، ويوم الخميس 8 سبتمبر لتخلفات جميع طلاب الكليات بالجامعة.