مصر تعرب عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابى بالصومال

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر، حكومة وشعبا، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوى الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين. كما أكدت مصر على تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق فى هذا المُصاب الأليم، مؤكدةً رفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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