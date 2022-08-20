محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الدور التانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة وبلغت النسبة العامة للنجاح 75,71%.





كما اعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 94,75% ،وللشهادتين الإعدادية للصم والإعدادية النور للمكفوفين بنسبة نجاح 100% لكل منهما. وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق.

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