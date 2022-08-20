القصير: توجيهات رئاسية بالتوسع فى التقاوى المعتمدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ومركز البحوث الزراعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة من المحصولين، والمبشرة مبكرة النضج، والمقاومة للأمراض، والتى تتحمل التغيرات المناخية المختلفة.

وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة، ذات الإنتاحية العالية، لدعم المزارعين، وزيادة دخولهم، وتنمية ثروة مصر الزراعية، فضلا عن التوسع فى البحوث التطبيقية، لزيادة الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعى يشهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسى، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يتعلق بملف الأمن الغذائى، لافتا إلى أنه فى ظل تلك التوجيهات، من المقرر أن تكون كل التقاوى معتمدة بحلول عام 2023، ضمن خطط التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية من أهم الدول فى مجال استصلاح الصحراء، وهناك عدد من المشروعات القومية الكبرى فى هذا المجال والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى رأسها الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى الخير، فضلا عن مشروعات الاستصلاح فى جنوب الصعيد، ووسط سيناء، كذلك مشروعات توفر المياه من مصادر متعددة، بجانب مشروعات التوسع الرأسى لاستناط أصناف جديدة، عالية الإنتاحية، غير شرهة للمياه، مقاومة للأمراض والإجهاد البيئى، ومقاومة للملوحة والاحتياجات المائية.

وأكد القصير أن مصر لديها مراكز متقدمة فى إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كذلك ملف الصادرات الزراعية المصرية يشهد تنافسية فى الأسواق العالمية، وهناك إقبال كبير من مختلف دول العالم، على الصادرات الزراعية المصرية، مطالبا وسائل الإعلام، بعدم الانسياق وراء الشائعات والرد عليها بقوة.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة أيضا وفى إطار توجيهات الرئيس السيسى لدعم المزارعين، تم التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وعدد من مصانع الأعلاف، لشراء محصول الذرة من المزارعين، بأسعار تنافسية، فى إطار ضمان تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، بما يساهم فى زيادة دخولهم، فى إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

ووجه القصير الشكر للباحثين لجهودهم المبذولة والمشرفة، فى تطبيق البحوث الزراعية، لتحقيق الإنتاحية العالية، واستنباط المحاصيل الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية المقاومة للأمراض والإجهاد البيئى والملوحة، وغير شرهة فى استخدام المياه، معربا عن أمله فى التوسع فى هذه البرامج وتوصيلها للمزارعين.

ومن جهته، أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاونا مثمرا وجادا مستمر بين المحافظة ووزارة الزراعة، فى كل المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى، مشيدا بالجهود التى يبذلها الباحثون بمحطة البحوث الزراعية فى سخا، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة بالمحافظة.