«الأوقاف» تطلق الأسبوع الثقافى الرئيسى الخامس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن الأسبوع الثقافى الخامس سيستمر حتى الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الثقافى تناول موضوعات حول فضل الصلاة وأهميتها وحاجة الناس إلى الدين فى أمور حياتهم وأهمية محاسبة النفس، وأيضا حقوق ذوى الأرحام وأهمية الصدق كصفة من مكارم الأخلاق.

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