مناشدة وتوجيه.. بيان عاجل من التعليم حول تظلمات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أماكن تظلمات الثانوية العامة بالمحافظات، بإعطاء أولوية لفحص التظلمات المقدمة من طلاب الثانوية العامة الراسبين، والبالغ عددها 11 ألف تظلم وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب.





وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم ، أنها حريصة على حصول كل طالب على حقه، مشيرة إلى أنه جار تحديد مواعيد الاطلاع لباقى الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم، وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكترونى لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالى من هنا. وتهيب الوزارة، بأبنائها الطلاب بعدم التوجه إلى أى مقر لفحص التظلمات إلا من خلال المواعيد المحددة والمعلنة عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات.

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