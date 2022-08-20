الانتهاء من البرنامج الأول للإرشاد السياحى البيئى بالسفارى بمحميات الفيوم

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبى الأول للإرشاد السياحى بالسفارى بمحميات الفيوم، بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية وبمشاركة عدد من خبراء السياحة والبيئة والتنوع البيولوجى بالوزارة.





يأتى ذلك استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية لتوفير تجربة سياحية بيئية بمواصفات عالمية.

وقالت ياسمين فؤاد، فى بيان اليوم السبت، إن البرنامج يعد أحد محاور تنفيذ استراتيجية الوزارة فى الارتقاء بكل مقومات السياحة البيئية بالاعتماد على تنمية العنصر البشرى من المجتمعات المحلية كأحد الأعمدة الرئيسية فى تطوير المحميات وتنميتها للوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية، مما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى كإحدى القضايا المهمة التى يناقشها مؤتمر المناخ cop27 المقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى زيادة أعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية وحماية تلك المناطق وما بها من ثروات طبيعية وحفريات ومعالم سياحية بيئية مميزة تحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تنمية وبناء قدرات المجتمع المحلى من العاملين بمجال السفارى وعددهم 84 سائقا من خلال إكسابهم مهارات الإرشاد السياحى البيئى وإرشادات ومهارات التعامل مع المناطق ذات الحساسية البيئية بالمحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجى والطبيعة الخاصة للمحميات بمحافظة الفيوم.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يطرح تجربة مميزة لكونه يجمع فى تنظيمه بين العديد من شركاء العمل البيئى الذين نحرص على تعزيز دورهم فى صون الموارد الطبيعية ومواجهة آثار تغير المناخ ممثلاً فى شركاء التنمية والتمويل بالمشروع الإيطالى والمجتمع المدنى متمثلا فى جمعية السياحة البيئية بالفيوم، والخبراء من الوزارة، علاوة على المجتمع المحلى بالفيوم، وهم أساس كل عمليات التطوير، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تكراره فى محميات أخرى تشكل رحلات السفارى فيها أحد الأنشطة السياحية الرئيسية لتوفير تجربة سياحية بيئية فريدة تزيد من قيمة السياحة البيئية فى مصر.

ويتضمن البرنامج التدريبى العديد من المحاضرات وورش العمل والتى تستهدف إكساب المتدربين معلومات بيئية عامة عن المحميات الطبيعية وأهميتها البيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ جولات عملية ليدرك المتدرب أهمية الطبيعة الخاصة للمحمية ومفاهيم التنمية المستدامة.

كانت وزارة البيئة قد قامت من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى بتنفيذ العديد من التدريبات لتنمية الحرف اليدوية للسكان المحليين العاملين بالسياحة البيئية بعدد من المحميات الطبيعية ومنها الفيوم ووادى الجمال وسيوة مما ساهم فى زيادة دخول المجتمع المحلى بنسب عالية.