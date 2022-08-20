عاجل- النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - كما حدد درجة القبول بفصول الخدمات لأقل من الثانوى العام 40 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.