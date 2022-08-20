عاجل- اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - اعتمد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 87.4 %، حيث تقدم للامتحان 38447 طالبا وطالبة، حضر منهم 30507 نجح منهم 26671 طالبا وطالبة.





كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 91.3% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 62.5%. كما اعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 83%.

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