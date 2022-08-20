التضامن تنفذ ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالرعاية البديلة بـ 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وبالتعاون مع مشروع حماية الطفل التابع لليونيسف، ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الرعاية البديلة بمديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية ودمياط، وبمشاركة أكثر من 50 متدربا ومشاركا.





تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفى ضوء توجه الوزارة نحو اللامأسسة وتدعيم وتطوير منظومة الرعاية البديلة.

وشهدت الدورة مشاركة المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة ورئيس اللجنة العالية للأسر البديلة عبر تطبيق zoom وحضور الأستاذ مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وعن الأزهر الشريف الدكتور حسن خليل والأستاذة مها الحفناوى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية والأستاذ فراج محمد حافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد والأستاذ علاء عبدالعاطى مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية وفريق عمل الرعاية البديلة بالوزارة وممثلين عن فريق التدخل السريع بالوزارة ومشروع حماية الطفل التابع لليونيسف.

وتناولت الورشة الأحكام الشرعية المتعلقة بالكفالة، وأهم التحديات التى تواجه العاملين والتحليل لمنظومة الرعاية البديلة بالمديريات على مستوى الجمهورية، كما تم التطرق للمنظومة التشريعية للأسر البديلة الكافلة، بالإضافة إلى الدليل الإرشادى وخطوات مراحل الكفالة.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة من الورش والبرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى للارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة الرعاية البديلة ورفع كفاءة العاملين بها، حيث تم تنفيذ عدد من الورش بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة استهدفت العاملين بمنظومة الرعاية البديلة بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية واللجان المحلية بهذه المحافظات، وكذلك البرنامج التدريبى المنفذ بالتعاون مع جمعية الأورمان واستهدف محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسوان وقنا.

وأعقب ذلك الورشة المنفذة مع مشروع حماية الطفل بالوزارة والمنفذ بالتعاون مع اليونيسف والذى استهدف العاملين بالمنظومة بمحافظة الإسكندرية، ليصبح بذلك إجمالى المحافظات التى تم تغطيتها تدريبا حتى الآن 14 محافظة.

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتوسع فى خطتها فى نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك فى ضوء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، وذلك انطلاقاً من حق الأبناء فى الأمن والأمان، والعطف والحنان وفى السكن الآمن، وفى الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا أبناء صالحين فى المجتمع، حيث بلغ إجمالى عدد الأسر البديلة الكافلة ما يزيد على 14 ألف أسرة بديلة كافلة تراعى 14.300 طفلًا وطفلة.