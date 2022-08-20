مشروعات تنموية على أجندة هيئة الأنفاق بخطة 22/23 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان، عن استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالى الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالى 306,8 مليار جنيه للقطاع.





كما تشهد الخطة استكمال عدد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة فى قطاع النقل، وفى مقدمتها القطار الكهربائى، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق. ومن المشروعات المدرجة على أجندة الهيئة القومية للأنفاق خلال العام المالى 2022/2023، القطار الكهربائى السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة)، وكذا القطار الكهربائى (عدلى منصـور / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة). كما تضمنت خطة العام، خطا المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، فضلا عن استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة).

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