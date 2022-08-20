وزير التعليم العالى يشيد بمُعدلات الإنجاز بجامعة الإسكندرية الأهلية

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وأشاد الوزير بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، وبمعدلات غير مسبوقة فى جامعة الإسكندرية الأهلية، موجهًا بضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة، كما تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، استعدادًا لبدء الدراسة بالعام الجامعى الجديد.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بأن جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ الدراسة بها العام الدراسى 2022-2023، وتطرح العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، الصيدلة (Pharm - D)، وتقدم كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات)، وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات (برنامج الأمن السبيرانى، برنامج الأنظمة الذكية)، وتقدم كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).
وتقع جامعة الإسكندرية الأهلية على مساحة 30 فدانًا، وتضم الجامعة عددًا من المبانى الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، الهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تُقدمها تلك الجامعات.
شهد الجولة التفقدية، الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعدد من قيادات جامعة الإسكندرية.
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