محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم السبت، نتيجة الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022، بنسبة نجاح بلغت 89.59%، منهم 89.55% مدارس رسمية و91.42%، منازل، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم.





من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثانى بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 33933 طالب وطالبة، حضر منهم 27646 طالب وطالبة، ونجح منهم 24767 بنسبة نجاح 89.5%.

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