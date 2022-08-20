الجيزة: إزالة 33 كشكا ومحلا مقامة بالمخالفة بحرم الطريق الدائرى والكيت كات

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن المحافظة كثفت حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز المدن لإزالة تعديات المحال والأكشاك والباعة الجائلين بالطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.





وأشار إلى أنه تمت إزالة 33 كشكا ومحلا وفاترينة مقامة بالمخالفة بحرم الطريق الدائرى والكيت كات وإمبابة.

وأوضح راشد - فى بيان اليوم السبت - أن المحافظة نفذت من خلال حى شمال الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات مكبرة بميدان الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد ومنطقة البراجيل وإمبابة؛ لتحقيق الانضباط حيث تم إزالة 33 كشكا ومحلا وفاترينة مقامة بالمخالفة بنهر الطريق العام كانت تمثل مظهرا غير حضارى وتحدث إعاقات للحركة المرورية.

وأشار راشد إلى أن الحملات ضمت إزالة 15 محلا وكشكا وفاترينة مقامة بالمخالفة بقطاع المنيرة الغربية بطريق البراجيل بجوار وأسفل الطريق الدائرى فى إطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات على الطريق العام وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتيسير حركة المركبات.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إزالة 7 محلات وأكشاك مقامة بالمخالفة بنهر الطريق متعدية على خط التنظيم منذ سنوات بمنطقه الكيت كات، بالإضافة إلى إزالة 11 كشك وفاترينة ومحل وتعديات بالمنطقة خلف مسجد خالد بن الوليد بإمبابة ورفع 800 حالة إشغال للمحال والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتوازى مع الدفع بفرق النظافة لرفع المخلفات الناتجة عن الحملة والتى تقدر بحوالى 10 أطنان مخلفات.

وفى نفس الإطار، واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع إمبابة والتى تم خلالها إزالة 75 تاندة وتعديا لمحلات وحواجز حديدية لحجز أماكن انتظار السيارات بالطريق العام بمنطقة أرض الجمعية ورفع 220 حالة إشغال للباعة الجائلين، وذلك ضمن سلسلة الحملات اليومية التى تشهدها الأحياء والمراكز والمدن.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة مواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.