رئيس الإدارة المركزية بالمعاهد الأزهرية يتفقدُ لجان الثانوية الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - تفقد اليوم عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات بالمعاهد الأزهرية لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية لفتيات المنطقة السادسة بمحافظة القاهرة، والتى تضم 10 لجان، وذلك للتحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان.





واطمأن عبدالعال على تطبيق الإجراءات اللازمة باللجان، بما يساهم فى الحفاظ على سلامة الطلاب، وجميع القائمين على أعمال الامتحانات. ويؤدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحان فى مادتى "الفقه والجبر والهندسة الفراغية، والأدبى فى الفقه والتوحيد.

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