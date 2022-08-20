165 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وفى هذا السياق، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم السبت، إن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 165 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022 - 2023.
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل.
من جانبه، قال المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار، إنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
ونوه المُتحدث الرسمى بأنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.
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