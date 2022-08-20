«التعليم» تضبط 4 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية دور ثانٍ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 12:29 مساءً - تمكنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ضبط 4 حالات غش بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة دور ثان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين في تصوير أسئلة الامتحان ونشرها على جروبات وصفحات الغش.

وتداولت صفحات الغش الالكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة دور ثان ، بعد بدء لجنة الامتحان ، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم التأكد من صحة الأسئلة المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة.

وانطلقت صباح اليوم السبت 20 أغسطس الجارى امتحانات الثانوية العامة دور ثان ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وفق نظام البابل شيت، فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التصدى لأى محاولات غش، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت بدء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2022/2021، اليوم السبت حيث يؤدى اختبارات الدور الثانى قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة، فى 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.

ويؤدي الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، اليوم السبت، وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30 أغسطس 2022، وفق الجدول المعلن مسبقًا.