افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعى بمحافظتى بنى سويف والشرقية

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إنه تم افتتاح 5 أقسام للعلاج الطبيعى فى محافظة الشرقية، بوحدات شيط الهوا، وإدارة الإبراهيمية، والمناصرة، وإدارة مشتول السوق، وطوخ، وإدارة أبو كبير، والمركزين الطبيين بالحى الـ16، والعاشر (أ) التابعين لإدارة العاشر من رمضان، لافتًا إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعى، بمستشفيى ناصر العام، والحميات، بمحافظة بنى سويف.
وأضاف عبد الغفار أنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعى للأطفال بوحدة شبرا النخلة، وإدارة بلبيس، وقسم للعلاج الطبيعى، بمستشفى حروق ههيا، بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى تطبيق بروتوكول العلاج الطبيعى بأقسام الكلى فى مستشفيات كفر الشيخ العام، ودسوق العام، والحامول المركزى.
من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى الدكتور محمد حسنين، إلى وضع خطة لتنفيذ 104 دورات تدريبية بمختلف المحافظات، لتدريب ورفع كفاءة فرق العمل من الأطباء والفنيين والتمريض، بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى فى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة عام 2022 - 2023.
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