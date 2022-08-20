جاء ذلك خلال لقائه مع جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بديوان المحافظة، فى مستهل الزيارة التى يقوم بها الوزير لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء تكثيف سبل التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، ودعم المزارعين، فضلا عن المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرى ومراكز كفر الشيخ.
كما بحثا سبل تشجيع الاستثمارات الزراعية المتكاملة بالمحافظة وتنميتها، واستغلال المساحات غير المستغلة بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية زراعى وحيوانية وداجنة وسمكية، بما يساهم فى تعظيم الإنتاج.
ومن المقرر أن يتم خلال زيارة وزير الزراعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، استعراض الأصناف الجديدة من محاصيل: والذرة والأرز، ذات الانتاجية العالية، والتي تتحمل الظروف المناخية المختلفة، حيث تعد محطة بحوث سخا أكبر محطة بحثية في الشرق الأوسط.
حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الوزارة، كما يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم، نائبا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور رضا محمد على، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلامونى، رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة يبحث سبل تحقيق التنمية الزراعية بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.