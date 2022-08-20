وزير الزراعة يبحث سبل تحقيق التنمية الزراعية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن محافظة كفر الشيخ من أهم المحافظات المصرية التى تشهد تنوعا زراعيا متكاملا، يشمل إنتاج نباتى وحيوانى وسمكى، بالإضافة إلى مشروعات زراعية كبرى يتم تنفيذها بالمحافظة.





جاء ذلك خلال لقائه مع جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بديوان المحافظة، فى مستهل الزيارة التى يقوم بها الوزير لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تكثيف سبل التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، ودعم المزارعين، فضلا عن المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرى ومراكز كفر الشيخ.

كما بحثا سبل تشجيع الاستثمارات الزراعية المتكاملة بالمحافظة وتنميتها، واستغلال المساحات غير المستغلة بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية زراعى وحيوانية وداجنة وسمكية، بما يساهم فى تعظيم الإنتاج.

ومن المقرر أن يتم خلال زيارة وزير الزراعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، استعراض الأصناف الجديدة من محاصيل: والذرة والأرز، ذات الانتاجية العالية، والتي تتحمل الظروف المناخية المختلفة، حيث تعد محطة بحوث سخا أكبر محطة بحثية في الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الوزارة، كما يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم، نائبا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور رضا محمد على، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلامونى، رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية.