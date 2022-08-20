محافظ المنيا يتابع امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وذلك لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب داخل اللجان، ومدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على سير الأعمال داخل المدارس.

رافق المحافظ، محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا.

تابع المحافظ، انتظام سير الأعمال ومدى التزام الطلاب داخل اللجان، مشدداً على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وكلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتقديم كافة أنواع الدعم.

هذا ويؤدى امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة، هذا العام 12 ألف 631 طالب وطالبة، وتم تخصيص 11 لجنة على مستوى جميع المراكز.