وزارة النقل تصدر بيانا بشأن تسمية محطات المونوريل بأسماء رجال أعمال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 11:27 صباحاً - أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا اليوم بشأن ما تناولته بعض المواقع الالكترونية تحت عنوان "النقل تتعاون مع رجال أعمال لتسمية محطات مونوريل بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف الانشاء " حيث أشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات باسماء تلك الكيانات أو المؤسسات وليس بأسماء رجال الاعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات إلى جانب تسمية عدد من المحطات بأسماء عدد من الرموز الوطنية مثل المشير طنطاوى/ المستشار هشام بركات وذلك تخليداً لاسمائهم لماقدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصري .

كما أوضح بيان الوزارة أنه بشأن ماتناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان " إحاله ١١ من قيادات السكك الحديديه إلى النيابه العسكريه"فقد أشار البيان الى أن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجين عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الاشارات ومهمات السكة الحديد والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات من الخارجين عن القانون وذلك بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي

وتهيب وزارة النقل وسائل الاعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لاتتسبب تلك الاخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام