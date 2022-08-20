جامعة القاهرة تنظم معسكرًا طلابيا لـ ”قادة التطوع” بالتعاون مع وزارة التضامن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 11:27 صباحاً - د. الخشت: المعسكر ضم 100 طالب وتضمن محاضرات تثقيفية وتوعوية لتعزيز ثقافة التطوع ودفع الطلاب للاندماج في تنمية المجتمع

د. الخشت: محاور أساسية للمعسكر ركزت على برامج التضامن الاجتماعى وبناء الإنسان وريادة الأعمال كمدخل للتنمية

د. محمد سامي عبد الصادق: خدمات وبرامج تأهيلية لطلاب الجامعات تقدمها الجامعة فى إطار بروتوكولات التعاون مع وزارة التضامن

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة، اليوم، المعسكر الطلابي "قادة التطوع" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن معسكر "قادة التطوع" ضم 100 طالب من طلاب الجامعة وتضمن عدة ورش ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، مشيرًا إلى أن المعسكر استهدف تعزيز ثقافة التطوع لدى الطلاب وتعريفهم بأهمية التطوع ومجالاته المتعددة وحثهم على ضرورة المشاركة والاندماج في تنمية المجتمع والبيئة المحيطة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن محاضرات معسكر "قادة التطوع" تضمنت عدة محاور أساسية وهي برامج التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان المصري، والتطوع والحماية الاجتماعية، والتطوع ودور الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، وريادة الأعمال كمدخل للتنمية، ومقدمة في الإسعافات الأولية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن معسكر "قادة التطوع" ضم عددًا متميزًا من المحاضرين من وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة والهلال الأحمر وفريق المتطوعين الخاص بالتنظيم من طلاب جامعة القاهرة، حيث تم في ختام المعسكر توزيع شهادات حضور المشاركين في المعسكر، مؤكدًا أن طلاب الجامعات من الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا وتستهدفها بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها سواء كانت برامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية.