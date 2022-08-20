قطع المياه عن مركز ومدينة دسوق لمدة 12 ساعة غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق وجميع قرى المركز، غدا الأحد من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.





وأوضحت أن ذلك يأتى بسبب أعمال الصيانة فى المروقات وتعقيم المرشحات فى محطة مياة أبو على خلال تلك الفترة، والتى سيقل فيها ضغط المياه فى المحطة. من جانبه، أكد مجلس مدينة دسوق، فى بيان، ضرورة تدبير الاحتياجات من المياه قبل بدء قطع المياه وترشيد الاستخدام فى تلك الفترة حتى تكفى الكمية المحزنة لاحتياجات المواطنين حتى يتم الانتهاء من مرحلة التعقيم والتطهير وإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه فى الشبكة مرة أخرى.

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