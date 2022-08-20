العدل تهيب بالمواطنين عدم الزج باسمها فى الأحكام القضائية وتنفيذها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن هذه السجالات التى تنم فى كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية، مؤكدة أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية.

ودعت وزارة العدل، أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعى فى الإطار القانونى لتلك الأمور حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة؛ لمواجهة مثل هذه الجرائم.