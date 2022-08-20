القوي العاملة: التفتيش على 336 منشأة وتحرير 161 محضراً بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - تلقي حسن شحاتة وزير القوي العاملة ، تقريرا من مديرية القوي العاملة بالاسكندرية ، أشارت فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 336 منشأة، وعمل 35 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 161 محضراً ، وعمل 3 ندوات توعية ، وبحث 108 شكوى عمالية ، كما قامت باستخراج 2260 شهادة قياس مستوى المهارة، و 2220 رخصة مزاولة الحرفة .

وقال شحاتة: إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 300 منشأة، دوري ، وعمل 39 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 298 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 85 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 168 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 66 منها ، و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 102 شكوى .

وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية - في تقريره للوزير - إلي أن المديرية قامت بتعيين 3804 شاباً، منهم 56 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9241 راغب عمل منهم 150 من ذوي القدرات ، فضلا عن توفير 1152 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأضاف أن المديرية تلقت 150 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 82 شكوى مرحلة من شهر يونيو ، وتم بحث 108 شكوى منها، وتبقى 124 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، حيث قامت بتقديم الرعاية الإجتماعية لـ 77 عامل بإجمالي 198 ألف جنيه ، وتسجيل 180 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 22 أجنبىاً ، وتلقي 40 طلب ترخيص لأول مرة ، و25 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.