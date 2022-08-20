القوى العاملة: التفتيش على 336 منشأة وتحرير 161 محضرا بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أشارت فيه إلى أنه خلال يوليو الماضى قامت المديرية فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 336 منشأة، وعمل 35 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 161 محضراً ، وعمل 3 ندوات توعية.





كما تم بحث 108 شكوى عمالية، كما قامت باستخراج 2260 شهادة قياس مستوى المهارة، و2220 رخصة مزاولة الحرفة.

وقال شحاتة: إن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 300 منشأة، دورى، وعمل 39 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 298 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 85 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 168 شكوى فى نفس المجال ، تم استيفاء 66 منها، و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 102 شكوى.

وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية - فى تقريره للوزير - إلى أن المديرية قامت بتعيين 3804 شاباً، منهم 56 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9241 راغب عمل منهم 150 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 1152 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأضاف أن المديرية تلقت 150 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 82 شكوى مرحلة من شهر يونيو ، وتم بحث 108 شكوى منها، وتبقى 124 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، حيث قامت بتقديم الرعاية الاجتماعية لـ 77 عامل بإجمالى 198 ألف جنيه، وتسجيل 180 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 22 أجنبيا، وتلقى 40 طلب ترخيص لأول مرة و25 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.