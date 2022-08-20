تحصيل 52 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى متوفى بالأردن

جدة - نرمين السيد - قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بصرف معاش أرملة وأبناء المواطن المتوفى، بإجمالى 2717 دولارًا أى ما يعادل 52 ألفا و77 جنيها مصرياً تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالأردن بمتابعة معاش ورثة المواطن المتوفى "ياسر.م.ع.م"، للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كل الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تم تحويل مستحقات الورثة أرملة وأبناء المواطن المتوفى، على معاش شهرى من مؤسسة الضمان الاجتماعى، بإجمالى 217 دولار شهريا، ما يعادل 4 آلاف و77 جنيها مصرياً شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحـدة بإجمالى 2500 دولار، أى ما يعادل 48 ألف جنيـه تقريبا.

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