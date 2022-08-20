عاجل- حقيقة تسمية محطات المونوريل بأسماء رجال الأعمال

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزراة فى بيان لها اليوم، السبت، أكدت فيه أنه فى إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلانى والتجارى والتسويقى الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعى الحديثة الأخرى فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات بأسماء تلك الكيانات أو المؤسسات وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات إلى جانب تسمية عدد من المحطات بأسماء عدد من الرموز الوطنية مثل المشير طنطاوى، المستشار هشام بركات تخليداً لأسمائهم لما قدموه من أعمال وطنية عظيمة فى سبيل خدمة الشعب المصرى.

وفى سياق آخر، ردت الوزارى على ما تم تناولته تحت عنوان " إحالة 11 من قيادات السكك الحديد إلى النيابة العسكرية"، موضحة أن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجين عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديد والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات، بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومى.

وتهيب وزارة النقل وسائل الاعلام المختلفة بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لاتتسبب تلك الأخبار المغلوطة فى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.