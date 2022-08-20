اجتماع طارئ لانتخاب قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

جدة - نرمين السيد - تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت، بمقر الاتحاد العام، لانتخاب قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام خلفا للرئيس السابق حسن شحاتة الذى ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة فى التعديلات الوزارية التى طالت 13 وزيرا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يوم السبت الماضى.





وعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا بمقر الاتحاد، فضلا عن ممثلين عن النقابات العامة بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد. وشارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى الأسبوع الماضى ودعا الأعضاء إلى سرعة اختيار قائم بعمل رئيس الاتحاد العام وفق ما نص عليه قانون المنظمات النقابية واللائحة التنفيذية له حتى تستمر عجلة العمل داخل الاتحاد.

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