التضامن في أسبوع.. تقرير يرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الأسبوع.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 08:26 صباحاً - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١٣ أغسطس إلي ١٩ أغسطس ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ١٣ أغسطس

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بهدف النهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع.

• برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية يختتم الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية بأربعة قضايا من برنامج وعي وهي: "2 كفاية، والتربية الإيجابية الأسرية، والكشف المبكر عن الإعاقة، وزواج الأطفال.

• تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، الهلال الأحمر المصري يرسل مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق جراء العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة.

الأحد ١٤ أغسطس

• وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مصابي حادث كنيسة أبو سيفين بمستشفى العجوزة وإمبابة العام للمساندة والدعم، وتوجه بسرعة صرف تعويضات الضحايا والمصابين.

• تقرير إنجازات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال 7 أشهر الأولى من عام 2022 يفيد بتقديم خدمات علاجية إلى 87 ألف مريض إدمان جديد ومتابعة منهم 9,406 حالة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

• التضامن الاجتماعي تستعد لافتتاح أول مركز تصنيف نموذجي للأطفال كريمي النسب قبل كفالتهم من أسر بديلة، وذلك بالتعاون مع فلافيا شاو مدير مؤسسة فيس البلجيكية للأطفال.

الاثنين ١٥ أغسطس

• وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

• وتلتقي باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لاستعراض أهم إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأوجه التعاون بشأن إنشاء وتطوير حضانات للطفولة المبكرة ومركز تأهيل ذوي الإعاقة ووحدة لإنتاج وتغليف البلح.

• بنك ناصر يشارك في فعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بمدينة العلمين للترويج لمنتجات المستفيدين من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة "مستورة" الموجهة للمرأة المصرية.

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تنظم برنامج تدريبي لطلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وكلية العلوم جامعة حلوان حول الشق الجنائي الخاص بآليات كشف الجريمة والتزوير وإدمان المخدرات.

الثلاثاء ١٦ أغسطس

• القباج تشهد مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة كير مصر للتنمية وهيئة كير الدولية بمصر حول تطوير قدرات الجمعيات الأهلية والتمكين الاقتصادي الغذائي والبيئي وتعزيز آليات الحوكمة.

• وتشهد توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي وجمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية لإقامة مشروع تدوير المخلفات الغذائية والزراعية لصناعة الأعلاف لتطوير الإنتاج الحيواني.

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع برئاسة دولة رئيس الوزراء لاستعراض مستجدات إنفاذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية للأسر الأولى بالرعاية.

• وزيرة التضامن تستقبل نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي للوزارة والتعاون بشأن مشروع " أحمس" للربط البيني لقواعد بيانات كافة الجهات والوزارات المعنية بالحماية الاجتماعية.

الأربعاء ١٧ أغسطس

• التضامن الاجتماعي تنظم اللقاء الأول لعلماء الدين الإسلامي والمسيحي من أجل توحيد رسائل الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وإعداد قيادات تساهم في نشر رسائل برنامج وعي في قرى حياة كريمة.

• وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير التنمية الدولية الكندي ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والعمل الأهلي في مصر.

• وتعلن عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2022/2023 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان.

• التضامن الاجتماعي ومنظمة هانديكاب إنترناشيونال يعقدان دورة تدريبية متخصصة حول برنامج "بورتردج" الذي يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة اعتباراً منتصف ديسمبر المقبل.

• مشروع "مودة" ينفذ ٧ تدريبات متخصصة بمحافظات سوهاج - القليوبية - السويس - كفر الشيخ أسيوط لعدد ٥٩٤ من المخطوبين، ويواصل خطة التعميم النهائية بالجامعات المصرية.

الخميس ١٨ اغسطس

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة و التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من أجل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

• وتعلن عن الانتهاء من صرف كافة التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

• وتشارك في الاجتماع العاشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة ال ٢٧ لمؤتمر تغير المناخ برئاسة دولة رئيس الوزراء لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر.