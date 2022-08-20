التكليفات الرئاسية بمساندة قطاع الصناعة والتصدير تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (تكليفات رئاسية بمساندة قطاع الصناعة والتصدير.. 10 مليارات جنيه لدعم المصدرين فى مواجهة آثار الأزمة العالمية).. نقلت الصحيفة تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتى أكد خلالها أن مصر ماضية فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعى والتصديرى فى مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التى اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف الوزير أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة "السداد النقدى الفوري" لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم فى سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة.

وأشار إلى أن مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات التى بدأت فى أكتوبر 2019 تجاوزت 33 مليار جنيه.

وتحت عنوان (الصحة وفرت خدمات الطوارئ مجانًا لـ 19 ألف مواطن فى 6 شهور).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الصحة والسكان أعلنت توفير الخدمات الطبية الطارئة بالمجان، لـ 18 ألفا و939 مواطنا، والتى تمثلت فى أسرة العناية المركزة، ورعايات الحروق، والحضانات، وذلك عبر الخط الساخن (137) خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، تأكيده أن الخدمات التى تم توفيرها تضمنت 660 سرير رعاية أطفال، و4 آلاف و563 حضانة، و78 سرير رعاية حروق، مشيرًا إلى توفير 6 آلاف و835 كيس دم لمرضى الطوارئ، إلى جانب خدمة المشورة للحالات الطارئة التى يقدمها الخط الساخن 137.

وأشار المتحدث إلى ربط أقسام الطوارئ فى المستشفيات بجميع المحافظات إلكترونيًا، بغرفة التحكم المركزية لخدمة 137 التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك اختصاراً لوقت البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات، وفى إطار تطبيق سياسة التحول الرقمي.

وفى الشأن المحلى أيضا.. وتحت عنوان (85 ألفًا يسجلون رغباتهم بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات).. ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة، يواصلون لليوم الثالث على التوالي، تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، بحد أدنى 60% للشعبة العلمية "علوم ورياضة"، و58.05% للشعبة الأدبية.

ونقلت الصحيفة عن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف العام على مكتب التنسيق قوله "إن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 85 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني".

وأضافت الصحيفة أن اليوم تبدأ، امتحانات الدور الثانى للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى (2021 - 2022)، ويؤدى نحو 157 ألف طالب امتحانى "اللغة العربية والتربية الدينية".

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت فيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بورقة الإجابة "البابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، حيث لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة فى كراسة الأسئلة.

واقتصاديا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (2000 قرية تستفيد من مبادرة حياة كريمة لتوصيل الغاز)، أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أعلن أن عدد القرى المستفيدة من مشروعات توصيل الغاز، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بلغ نحو 1451 قرية، منها 120 قرية تستفيد منازلها بخدمة الغاز الطبيعى حاليا من خلال المبادرة، إلى جانب 544 قرية يجرى مد الشبكات الأرضية بها حاليا، بالإضافة إلى بقية القرى المدرجة ضمن خطة توصيل خدمة الصرف الصحي، التى سيتم مد الشبكات بها بالتزامن مع تنفيذ خطة الصرف الصحي.

وقال الوزير - خلال الاجتماع الموسع؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل - إنه فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع فى استخدام العدادات مسبقة الدفع، لرفع كفاءة تحصيل المستحقات، تم تركيب نحو 1.4 مليون عداد حتى الآن.

وأشار إلى الطفرة التى تحققت فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، التى يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن حاليا، وهو ما انعكس على كميات استهلاك البوتاجاز التى شهدت انخفاضا ملحوظا، مقارنة بالفترات السابقة، بالإضافة إلى الوفر الذى تحقق فى ظل الدعم الذى يلقاه المشروع.